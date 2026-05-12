Богомил Николов: Мерките за цените овластяват институциите, не потребителите

Мерките срещу високите цени, предприети от новия кабинет, овластяват институциите, но не овластяват потребителите. Това коментира за Радио Варна Богомил Николов, изпълнителен директор на Българската национална асоциация "Активни потребители".

Според него потребителите се възприемат като наблюдатели на целия процес.

"Вчера станахме свидетели на внасянето на проект на закон, който има добри, благородни цели, да се бори с инфлацията в страната. Намирам цялата процедура за неособено добра за подражание и не особено демократична", каза той.

Причината, смята Николов, е че трудно може да се говори за широко обсъждане на предложението, защото мерките са обявени вчера следобед, а за днес е било обявено провеждането на първо четене, поясни той.

Според експерта отново се повтарят стари грешки на предишни управления.

За нас доброто управление означава обсъждане със заинтересованите страни, след това обсъждане с обществото в максимално широк формат, и едва след това да се стигне до комисия в парламента и в пленарна зала, поясни специалистът. Добрите намерения на мерките са налице, дано не бъдат опорочени, подчерта Николов.

Изпълнителният директор на "Активни потребители" съобщи, че асоциацията работи по създаването на платформа за сравнение на цени в търговската мрежа.

