Богомил Николов: Намалението на цените е временно решение, а не лек срещу инфлацията

Кадър БНТ

Договорките между правителството и големите търговски вериги за намаляване на цените на основни хранителни продукти могат да окажат временен положителен ефект, но не представляват дългосрочно решение на проблема с инфлацията, коментира изпълнителният директор на Асоциация „Активни потребители“ Богомил Николов в сутрешния блок на БНТ „Денят започва“.

Според него подобни инициативи не са новост и вече се прилагат в редица европейски държави, сред които Гърция и Франция. Въпреки това той не очаква те да доведат до трайно понижаване на цените.

Николов подчерта, че цените са следствие от начина, по който функционират икономиката и пазарът, а не основната причина за проблема. По думите му сериозните предизвикателства са свързани с недостатъчната конкуренция, множеството посредници по веригата на доставки, нелоялния внос и различни порочни практики в търговията.

„Ако тези структурни проблеми не бъдат решени, не можем да очакваме съществени и устойчиви резултати“, посочи той.

Председателят на потребителската организация смята, че държавата трябва да се концентрира върху подобряване на пазарната среда, вместо върху временни ценови кампании. Като пример той посочи големия брой празни сергии на пазарите в София, което според него е знак, че производителите трудно достигат директно до потребителите и са принудени да разчитат на посредници.

Николов изрази и съмнения относно качеството на част от продуктите, включени в инициативата. Той даде пример със сирене на цена около 5 лева, като отбеляза, че организацията възнамерява да извърши проверки и лабораторни анализи на продуктите, предлагани в рамките на кампанията.

По думите му подобни акции могат да създадат и риск за малките търговци. Ако големите вериги предлагат определени стоки на много ниски цени или дори под себестойност, малките магазини могат да бъдат поставени под сериозен натиск и да загубят конкурентоспособност.

Николов постави въпроса и за достъпа на потребителите от по-малките населени места до подобни инициативи, тъй като в много райони липсват обекти на големите търговски вериги. Според него остава неясно доколко кампанията е насочена пряко към интересите на потребителите.

Той подчерта, че поскъпването на храните е резултат от множество взаимосвързани фактори – международната икономическа обстановка, цените на горивата, нивото на конкуренция и състоянието на производството. Поради това инфлацията не може да бъде овладяна чрез единични мерки, а изисква последователна политика и дългосрочна стратегия.

Като пример Николов посочи и намаляващото производство на земеделска продукция в България. Според него причините са комплексни и включват проблеми с напояването, липсата на ефективни кооперативни форми и недостатъчно последователни политики в сектора, пише novini.bg.

В заключение той отбеляза, че структурата на пазара остава една от основните причини за високите цени на храните в България и че без реформи в тази посока трудно могат да се очакват трайни промени.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!