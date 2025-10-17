Богомил Николов: Няма да има никакъв ремонт на кабинета

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Нещо се случи зад затворените врати на властта, но можем да само да гадаем какво, може би са се договорили за харчовете в новия бюджет, това заяви в „Пресечна точка” по Нова телевизия Богомил Николов от организацията „Активни потребители”. Той добави, че не може да коментира какъв е резултата от недоволството на Бойко Борисов, защото нямаме достатъчно информация.

Според Николов драмата на лидера на ГЕРБ даже не е „буря в чаша вода, а в напръстник”. Той прогнозира, че няма да има никакъв ремонт на правителството. По въпроса за официалното влизане на ДПС-НН в управляващата коалиция, той определи възможността като 50:50, но в крайна сметка смята, че това няма да се случи.

„Понякога работата на бушон не е толкова лоша”, коментира Богомил Николов за оставката на шефа на МВР в Пазарджик. Той подчерта, че трябва да се проследи кариерата му в бъдеще, защото се е случвало уволнени за несправяне с работата в последствие да стават депутати.

