Богомил Николов: Няма да има никакъв ремонт на кабинета
Нещо се случи зад затворените врати на властта, но можем да само да гадаем какво, може би са се договорили за харчовете в новия бюджет, това заяви в „Пресечна точка” по Нова телевизия Богомил Николов от организацията „Активни потребители”. Той добави, че не може да коментира какъв е резултата от недоволството на Бойко Борисов, защото нямаме достатъчно информация.
Според Николов драмата на лидера на ГЕРБ даже не е „буря в чаша вода, а в напръстник”. Той прогнозира, че няма да има никакъв ремонт на правителството. По въпроса за официалното влизане на ДПС-НН в управляващата коалиция, той определи възможността като 50:50, но в крайна сметка смята, че това няма да се случи.
„Понякога работата на бушон не е толкова лоша”, коментира Богомил Николов за оставката на шефа на МВР в Пазарджик. Той подчерта, че трябва да се проследи кариерата му в бъдеще, защото се е случвало уволнени за несправяне с работата в последствие да стават депутати.
