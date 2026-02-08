Богомил Николов от "Активни потребители“ : Шоковите сметки за ток могат да бъдат преборени с дистанционни електромери

кадър,архив: Бтв

Експертът съветва да подаваме писмени жалби при съмнителни суми

Проблемът с шоковите сметки за електроенергия, който тормози потребителите почти всяка година, се дължи основно на липсата на строг график при физическото отчитане на електромерите. Това обясни в интервю за Радио "Фокус" Богомил Николов, изпълнителен директор на асоциация "Активни потребители".

"Ако инкасаторът ви отчете електромера на 25 ноември, а следващото отчитане е на 16 декември, едната сметка обхваща 20 дни, а следващата – 40 дни. Напълно естествено е сумата да изглежда двойна", посочи Богомил Николов.

Според експерта трайното решение на този проблем е масовата подмяна на старите уреди с дистанционни електромери. При тях човешкият фактор и оправданията с почивни дни отпадат, тъй като отчетът се извършва автоматично на фиксирани дати. Подобен процес на дигитализация вече тече и при топлоенергията, където до края на тази година измервателните устройства трябва да бъдат подновени.

Богомил Николов предложи и временно "аналогово" решение за местата, където все още се разчита на инкасатори. По думите му електроразпределителните дружества трябва да поставят стикери на таблото с електромерите, където ясно да се отбелязват датата и подписът на проверяващия при всяко посещение.

Въпреки общественото недоволство, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) не е получила нито една официална жалба от потребител към вчерашния следобед. Богомил Николов подчерта, че държавната администрация не може да се самосезира по медийни изяви и призова гражданите да бъдат активни.

"Тя реално има нужда от нашите жалби, за да се насочи правилно към източника на проблемите", заяви Богомил Николов. Първата стъпка при съмнение за нереална сметка е подаването на писмено възражение първо към енергийното дружество, а след това и към КЕВР.

