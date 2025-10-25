Богомил Николов от "Активни потребители“ обясни за "Такса водомер"

снимка: Пиксабей

Десетилетия наред ВиК мрежата търпи огромни загуби, които се плащат от потребителите, но и на много места ги оставят без вода или тя е негодна за пиене от чешмите. Една от основните цели на КЕВР е да се справи с този национален проблем.

Една от основните цели на КЕВР от десетилетия е намаляване загубите на вода по водопреносната мрежата, отбеляза той.

"Години наред слушахме обещания как финансирането на сектора ще бъде съобразено с тази нужда, при определянето на цената ще се поставят условия за плавно намаляване на процентите на загуби и към днешна дата се оказва, че тъпчем на едно място. Постоянно излизат данни как загубите са над 80, а някъде гонят и 90%“, посочи изпълнителният директор на Българската национална асоциация "Активни потребители“ Богомил Николов пред "Фокус".

По думите му лошото управление на сектора трябва да се компенсира чрез по-висока цена на ВиК услугата.

"И понеже не могат да кажат на хората "Сега ще ви увеличим цената с 5, 10, 20, 50%“, измислиха тази уловка за "такса водомер“, с която се цели реално да се финансира това, което е изтекло през спуканите тръби, които в продължение на 20 години не ремонтират. Не мога да разбера защо бяха всички тези обещания, планове, стратегии за намаляване на загубите, след като накрая пак ще трябва да опрем до това да плащаме повече, защото не можем да покрием разходите на сектора. Това се нарича лошо управление и лошото управление си има имена", категоричен е Николов.

Част от общинските дружества са в добро състояние, но други на са ръба на оцеляването.

Окрупняването на ВиК дружествата на ниво области има своите предимства, но и недостатъци, предупреди той.

"Когато всички тези по-малки дружества се обединят в едно бъдещо областно дружество, то вече ще има една цена за цялата област. Тази реформа ще доведе до уеднаквяване на цените, което някои хора ще разберат чак когато получат първите си фактури. Всъщност те ще субсидират цената на областния си център или съседната община, където водата е по-скъпа. А дружествата, които до момента си били управлявани лошо, ще бъдат покрити“, обясни изпълнителният директор на Българската национална асоциация "Активни потребители“.

По рано днес регионалният министър Иван Иванов призова депутатите да отхвърлят текстовете за т.нар. "такса водомер" от проекта на Закон за ВиК.

По думите му текстовете не са добре обмислени, когато е писан законопроектът, и сега будят спорове.

Целта е да се плаща не само потребеното количество, но и достъпът до услугата водоподаване.

В момента плащаме само на база количеството потребление, отразено от водомерите в кубически метри.

Предстои гласуване на второ четене в НС.

Ако текстовете бъдат приети и на второ четене, всеки абонат с водомер ще плаща определена сума, независимо от това дали реално е използвал вода или не.

