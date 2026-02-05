Богомил Николов за завишените сметки за ток: Хората трябва да сезират институциите, а не само социалните мрежи

кадър Нова тв

Граждани подават сигнали за необичайно високи сметки за електроенергия, като тази година се появява нова възможна хипотеза за причината – софтуерна грешка при изчисляването и превалутирането на сумите. Темата коментира изпълнителният директор на Българската национална асоциация „Активни потребители“ Богомил Николов в ефира на Нова тв.

По думите му в предишни години проблемите най-често са били свързани с неравномерно или неправилно отчитане на електромерите. Сега обаче се коментира възможността за техническа грешка в софтуера, която е лесно проверима от самите потребители. „Всеки може да сравни отчетените киловатчасове във фактурата с показанията на електромера. Ако те съвпадат, значи това е реалното потребление и няма грешка в отчитането“, обясни Николов.

От Комисията за енергийно и водно регулиране съобщиха, че към момента няма постъпили официални жалби по случая. Според Богомил Николов именно това е сериозен проблем. „Хората наистина трябва да се обръщат към институциите. В този случай – към КЕВР. Много е важно регулаторът да бъде сезиран“, подчерта той.

Николов уточни, че подаването на жалба става чрез конкретно описание на случая и прилагане на копие от фактурата. Освен това при подобни ситуации потребителите трябва да подават сигнали както до съответното електроразпределително дружество, така и до държавните институции.

