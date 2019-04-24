Боил Банов минава под венчило с Ива Петрони

На връх Велики четвъртък вместо да мине под масата министърът на културата Боил Банов минава под венчило, съобщи Епицентър.бг.

Избраницата му е чаровната журналистката и специалист в пиара Ива Петрони, която доскоро работеше в Министерство на културата,

Любовта между тях пламна докато Боил Банов беше зам.- министър, а Ива беше пиар на министерството.

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