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Боил Банов минава под венчило с Ива Петрони

24.04.2019 / 20:32 0

На връх Велики четвъртък вместо да мине под масата министърът на културата Боил Банов минава под венчило, съобщи Епицентър.бг.


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Избраницата му е чаровната журналистката и специалист в пиара Ива Петрони, която доскоро работеше в Министерство на културата, 

Любовта между тях пламна докато Боил Банов беше зам.- министър, а Ива беше пиар на министерството.

 

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