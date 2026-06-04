Боинг 787 претърпя инцидент на летище "Франкфурт", има пострадали

Стопкадър Aviation

Самолет Боинг 787 на германската авиокомпания "Луфтханза" претърпя инцидент на летище Франкфурт в четвъртък. Носовият му колесник се срути, докато машината беше паркирана на изхода на летището, съобщи "Дойче веле".

От компанията съобщиха, че при инцидента са пострадали няколко служители. Те са получили медицинска помощ. Пътниците все още не са били качени на борда на полета, който е трябвало да излети за Лос Анджелис. На борда по време на инцидента са се намирали единствено членове на екипажа и служители от наземното обслужване.

Говорител на авиокомпанията заяви, че „носовият колесник на самолета неочаквано се е прибрал“, докато машината е била паркирана.

По случая се води разследване, пише nova.bg.

A nearly five-month-old Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner at Frankfurt, preparing for a flight to Los Angeles, experienced a nose landing gear collapse at the gate. pic.twitter.com/72b6J4HyIr — Aviation (@xAviation) June 4, 2026

Редактор "Екип на Петел",

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