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Боинг 787 претърпя инцидент на летище "Франкфурт", има пострадали

04.06.2026 / 21:13 2

Стопкадър Aviation

Самолет Боинг 787 на германската авиокомпания "Луфтханза" претърпя инцидент на летище Франкфурт в четвъртък. Носовият му колесник се срути, докато машината беше паркирана на изхода на летището, съобщи "Дойче веле".

От компанията съобщиха, че при инцидента са пострадали няколко служители. Те са получили медицинска помощ. Пътниците все още не са били качени на борда на полета, който е трябвало да излети за Лос Анджелис. На борда по време на инцидента са се намирали единствено членове на екипажа и служители от наземното обслужване.

Говорител на авиокомпанията заяви, че „носовият колесник на самолета неочаквано се е прибрал“, докато машината е била паркирана.

По случая се води разследване, пише nova.bg.

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Коментари
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Серж (преди 16 минути)
Рейтинг: 240787 | Одобрение: 48697
Нещо в заключващия механизъм не е било, както трябва. Иначе, дакато е на земята и дтойките са обжати, няма как да се отключи! Има крайни изключватели, които не позволяват отключването на стойките. Само един "гений" успя да събори по корем Ан24 в хангара, като му обра стойките аварийно от крановете. И сега чух че бил голям шеф в известна фирма...
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robotron2000 (преди 41 минути)
Рейтинг: 60839 | Одобрение: 1154
май не е бил заключен много добре и се отключи! колесника сам.  спекулации на самолетна тема! но Като гледам правят предпролетна подготовка! и е закачен с граунд поура устройството  GPU  да са тествали нещо по костниците! кой знае кой знае.  

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