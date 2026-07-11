Боингът на Нетаняху кацна за 47 минути в София

Снимка: Уикипедия, Margarita kiril86

Израелският правителствен самолет Boeing 767-338ER с регистрация 4X-ISR, известен като „Крилото на Сион“ (Knaf Tzion), е извършил необичаен полет до София на 7 юли 2026 г., показват данни от системите за проследяване на полети Flightradar24 и FlightAware.

Според публикуваната информация самолетът е излетял от военновъздушната база Неватим край Беер Шева около 11:06 ч. местно време и е кацнал на летище София в 13:40 ч. българско време, пише Блиц.

След престой от 47 минути машината е излетяла обратно към Израел и е кацнала отново в базата Неватим около 16:42 ч. местно време, пише fakti.bg.

Самолетът не изпълнява редовни пътнически полети. Той е на въоръжение в Израелските военновъздушни сили и служи за превоз на израелския президент, министър-председателя и други високопоставени представители на държавата.

Какво представлява „Крилото на Сион“? Модифицираният Boeing 767 разполага с обсег от над 10 000 километра, което позволява далечни полети без необходимост от междинно зареждане.

Самолетът е оборудван с работни помещения, конферентна зала, зона за почивка и защитени комуникационни системи, които позволяват използването му като мобилен команден център при държавни посещения и кризисни ситуации.

Полетът съвпадна с напрегната международна обстановка Краткото кацане в София идва на фона на ескалация на напрежението в Близкия изток. В същия период имаше съобщения за атаки срещу търговски кораби в Ормузкия проток и последвали американски военни действия.

На следващия ден – 8 юли, в Анкара се проведе среща на върха на НАТО, на която участваха редица държавни и правителствени ръководители.

Защо самолетът е кацнал в София? Към момента няма официално обяснение за краткия престой на израелския правителствен самолет в българската столица.

Предвид големия му обсег не изглежда вероятно кацането да е било необходимо единствено за дозареждане с гориво.

В публичното пространство се появиха различни предположения за целта на полета. Сред тях има и спекулации, че той може да е бил свързан с чувствителна държавна или разузнавателна мисия. За подобни твърдения обаче няма публично достъпни доказателства, нито официално потвърждение от българските или израелските власти.

До този момент причината за 47-минутния престой на „Крилото на Сион“ в София остава неизвестна.

Редактор "Екип на Петел",

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