Боклуци пламнаха до производствена база в Пловдив

Снимка: Булфото

Пловдив отново диша отрова. Непоносима миризма на изгоряла пластмаса и гъст задушлив дим влязоха в домовете на жителите на район „Източен“, докато незаконни сметища отново пламнаха под носа им.

Голям пожар пламна в индустриалната зона на района, където огромни камари с боклуци бяха погълнати от пламъци. За това сигнализираха пловдивчани до медията ни, които виждат огнения език на пожара, а в прозорците им се удрят от мазни калбета дим.

За хората в района паленето на нерегламентирани сметища се е превърнало в мрачно ежедневие.

„Вече не се издържа! Всеки ден сме в обгазяване. Или ще са кабели, или ще са гуми, или цели камари със строителни отпадъци. Децата ни развиват алергии, а ние сме затворници в собствените си домове”, гневи се пред TrafficNews жител на една от жилищните сгради.

Припомняме, че основните виновници за тези екологични бомби често са жители на близкия квартал „Столипиново”. Търсенето на ценни метали ги подтиква към практиката да горят стари гуми и оплетки на кабели, за да извлекат мед и алуминий.

Коритото на река Марица отдавна се е превърнало в основен терен за тази незаконна дейност, където под прикритието на храстите се палят огньове, чийто дим впоследствие задушава целия град.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!