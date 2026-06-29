Болничната асоциация иска засилване на контрола над средствата от НЗОК

кадър: Петел

Българската болнична асоциация принципно подкрепя усилията на правителството за приемане на бюджет, който да гарантира стабилността на здравноосигурителната система в условията на сложна фискална среда.

"Считаме обаче, че при обсъждането на бюджета следва да бъдат отчетени няколко ключови обстоятелства, без които не може да се гарантира устойчивото функциониране на болничната помощ", предаде БТА.

Болниците са най-големият работодател в сектор „Здравеопазване" и носят основната тежест по осигуряването на непрекъсната медицинска помощ за българските граждани. През последните години лечебните заведения работят в условията на безпрецедентен натиск върху разходите. Анализът на Българската болнична асоциация, публикуван през тази година, показа средно 85% увеличение на разходите за периода 2021–2025 г., като ръстът обхваща всички основни компоненти на болничната дейност – лекарства, възнаграждения, медицински консумативи, енергия, външни услуги и поддръжка.

В същото време основният механизъм за финансиране на болничната помощ – цените на клиничните пътеки – не следва реалната динамика на тези разходи. Това поставя лечебните заведения в ситуация да поемат нарастващата себестойност на медицинската дейност без адекватна компенсация от публичното финансиране.

Българската болнична асоциация отчита положително предвиденото увеличение на бюджета на НЗОК. В същото време публично известните макроикономически данни показват значително по-висок ръст на приходите от здравноосигурителни вноски и трансфери от държавата от предвиденото увеличение на разходите за здравноосигурителни плащания. Именно затова очакваме в рамките на бюджетната процедура да бъдат дадени ясни гаранции, че средствата, постъпващи от здравноосигурителни вноски и трансфери за здраве, ще бъдат използвани именно за здравеопазване. Това е въпрос както на финансова устойчивост, така и на обществено доверие в осигурителния модел, посочват от структурата.

От асоциацията считат също, че успоредно с увеличаването на публичния ресурс трябва да продължи и процесът по засилване на контрола върху разходването му.

"Българската болнична асоциация последователно е настоявала за повече прозрачност, проследимост, ефективност, елиминиране на конфликт на интереси и лобизъм при използването на средствата на НЗОК, защото именно доброто управление е условието обществото да има доверие в необходимостта от увеличаване на публичното финансиране.", се посочва още в позицията.

Предстоящият бюджет следва да бъде разглеждан като първа стъпка към възстановяване на баланса между приходната база на здравното осигуряване и реалните разходи за предоставяне на медицинска помощ. Още при подготовката на бюджета за 2027 г. трябва да бъде въведен предвидим механизъм за актуализиране на финансирането на болничната помощ, който да отчита икономическите промени и динамиката на пазара на труда, така че лечебните заведения да могат устойчиво да изпълняват своята обществена функция, настояват от Болничната асоциация .

Редактор "Екип на Петел",

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