Болница "Лозенец" с позиция за възнаграждението на директора след изказване на здравния министър

снимка: Сметна палата

Сумата, получена през март от директора на болница „Лозенец“, не е само от заплата, съобщиха от лечебното заведение. Средствата са от редовното месечно възнаграждение плюс изплатеното еднократно обезщетение за навършена възраст и осигурителен стаж, удостоверено по надлежния ред от Националния осигурителен институт, което се изплаща в съответствие със закона и договора за управление, допълниха от болницата, предаде БТА.

По-рано днес пред журналисти министърът на здравеопазването Катя Ивкова представи разходите, приходите, дълговете и възнагражденията на директорите на някои държавни болници. Според данните заплатата на директора на болница "Лозенец" за януари тази година е 8,5 хил. евро, а за март – над 40 хил. евро.

Редактор "Екип на Петел",

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