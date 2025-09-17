Болницата в Смолян обяви конкурс за 25 специализанти

Пиксабей

Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров“ в Смолян, обяви 25 свободни места за специализанти. Желаещите да придобият специалност в системата на здравеопазването, ще трябва да се явят на конкурс, който ще се проведе чрез писмен изпит и събеседване.

Лечебното заведение обявява кандидатстване за следните специалности: Нервни болести - 2 длъжности, Ушно-носно-гърлени болести - 2 длъжности, Ортопедия и Травматология - 2 длъжности, Клинична лаборатория - 1 длъжност, Хирургия - 2 длъжности, Акушерство и гинекология - 2 длъжности, Урология - 2 длъжности, Гастроентерология - 2 длъжности, Анестезиология и интензивно лечение - 2 длъжности, Вътрешни болести - 1 длъжност, Пневмология и фтизиатрия - 2 длъжности, Инфекциозни болести - 1 длъжност, Педиатрия - 2 длъжности, Образна диагностика – 1 длъжност, Очни болести - 1 длъжност.

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции от 17 септември до 20 октомври, предаде "Дарик".

Писменият изпит ще се проведе върху две теми от конспекта и е с продължителност 4 астрономически часа. Кандидат - с оценка под много добър 4,50 не се допуска до събеседване и отпада от класирането. Оценяването се извършва по шестобалната система.

Към момента в МБАЛ – Смолян работят 13 лекари-специализанти. Те специализират в Кардиологично отделение, Отделението по анестезия и интензивно лечение, Инфекциозно отделение, Нервно отделение, Очно отделение, Отделение за образна диагностика, Педиатрично отделение, Микробиологична лаборатория, Ендокринологично отделение.

