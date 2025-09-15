Болсонаро е пуснат от домашния си арест за две операции

Снимка Carolina Antunes, Уикипедия

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро беше пуснат от домашния си арест, за да постъпи в болница за операции, предаде Франс прес, съобщи NOVA.

Това е първо негово излизане, след като Върховният съд на Бразилия му наложи присъда от 27 години затвор по обвинения в опит за държавен преврат.

Болсонаро пристигна в болница в столицата, ескортиран от въоръжена полиция. Той не направи изявления пред пресата, нито пред десетките симпатизанти, чакащи го там.

Предстои съдът да реши дали дали да бъде пратен да излежава присъдата си в затвор или заради здравословни причини да я излежава у дома си при мярката на домашен арест, както досега.

