Бомба взриви камион, докато се движи през пазар в Сирия. Десетки загинаха, ранени са 47 души

Десетки хора, включително деца, загинаха в сирийския град Африн, след като камион бе взривен с бомба в средата на многолюдна улица.

Експлозията избухна на пазар близо до центъра на града, изпращайки огромна огнена топка и колона черен дим във въздуха от камиона, натоварен с гориво.

Кадри в „Туитър” показаха момента на бомбардировката и последствията.

Според информации са ранени 47 души, съобщи Турското министерство на отбраната.

Въпреки че никоя групипровка все още не е поела отговорността за нападението, Турция хвърли вината върху кюрдската милиция, действаща в Сирия, и която турското правителство смята за терористична организация.

Един заподозрян е заловен от турските сили. Според управителя на турската провинция Хатай това е мъжът, който е карал камиона в оживения пазар, но после го е изоставил.

На кадрите обаче се вижда, че камионът все още се движи по време на нападението, което предполага, че заподозреният е имал съучастник.

