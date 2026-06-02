Бомбените заплахи за варненските училища и детски градини дошли от Италия

Сигналите за поставени бомби, изпратени до училища и детски градини в градове на страната, сред които и Кърджали, са изпратени от сайт в Италия, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му те са подозрително много, затова вероятно са координирани.

15 детски градини и училища във Варненска област получиха днес на електронните си пощи съобщения за поставени взривни устройства. Подобни известия бяха изпратени още в Пловдив, Карлово, Асеновград, Разград, Силистра и Кърджали, посочва Радио Варна.

„Сега ще търсим тези, които стоят зад изпращането им, каза Демерджиев, който допълни, че още в предния мандат, когато е работел в системата на МВР, е разписан протокол за действие, заради което от МВР не очакват хаос или паника по повод бомбените заплахи в учебни заведения.

