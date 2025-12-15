Бонбонова не успяла да спечели хокеиста Денис дори и с мусака

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Поредна от двойките, които си тръгнаха заедно от „Ергенът: Любов в рая”, се е разпаднала. Това стана ясно от гостуването на Благовеста Бонбонова и хокеиста Денис в „Преди обед”. Той така и не ѝ даде пръстен в предаването, което разплака „ергенката” ветеран, но двамата си обещаха да опитат сериозна връзка в реалния живот.

Историята между тях продължила месец и нещо, през които си ходели на гости. „Дори мусака му сготвих”, подчерта Благовеста. В крайна сметка обаче приоритете им се оказали доста различни. „Знам, че е в такъв момент в живота си, в който трябва да гради кариера, но не разбирам как няма време за половинката си”, коментира Бонбонова.

Двамата обаче остават в приятелски отношения и не изключиха възможността чувствата им отново да пламнат. „Не съм я изпързалял, само ѝ обух кънките”, това каза на спортен жаргон хокеистът Денис.

„Където съм целувала, не плюя”, каза от своя страната Благовеста, която все пак призна, че това, че тя е по-възрастна и зряла има значение за неуспеха на отношенията им.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!