Бонев: Свалянето на Мария Цънцарова от ефира на БТВ е абсолютно недопустимо

Започнаха първите реакции след новината, че БТВ ще сваля Мария Цънцарова и Злати Йочев от ефир.

Ето какво написа Борис Бонев:

Информацията, че бТВ се опитват да свалят Мария Цънцарова от ефир е силно притеснителна и ако се окаже вярна - абсолютно недопустима. Свободата не медиите не се измерва в рейтинги, а във възможността на журналистите да задават неудобни въпроси и да настояват за отговори! И да го правят без страх за своето работно място.

Давал съм много интервюта при Мария Цънцарова и въпреки, че нямам от какво да се притеснявам, пак съм се потил. Защото това е целта на журналистиката - да изстиска от теб цялата истина, да те накара да отговаряш на въпросите, които хората пред телевизора си задават. Явно обаче други политици, с далеч по-големи претенции и очевидно със спорен морал, не могат да понесат, че срещу себе си нямат сервилни хора.

Уважаемо ръководство на бТВ, свободните медии не се страхуват от истината. Не се поддавайте на натиск - царуването на Пеевски е към края си.

Иначе всички още чакаме със затаен дъх "lifetsyle" предаването на Анна Цолова...и така вече 9 години.

