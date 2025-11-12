Бонка Василева към Карлос Контрера: Как не ви е срам?! Мирише!

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Голям, зрелищен и грозен скандал се развихри в студиото на бТВ по време на преването "Лице в лице" след като водещата Цветанка Ризова попита гостите си дали проблемът с боклука в София се дължи на мафионска война.

Аз започвам, заяви Бонка Василева, общински съветник от ПП- ДБ.

Еми вие сте с картинките, започвайте с картинките, веднага реагира Карлос Контрера, независим общински съветник в столичния парламент.

Този коментар ще го подмина, коментира тя и веднага извади листове с "картинки" и текст от медии.

Ама защо има прежглед на печата?, попита опонента й.

Дългогодишният общински съветник е вкарал 0-0-0 доклади по темата с боклука през последните години, отвърна тя.

Но е сигурна, че проблемът с боклука в столицата ще бъде решен.

От ПП-ДБ нямат идея какво да правят. Софиянци трябва да знаят, че вие не управляваате. Трябва да се пусне поръчка за още техника за общинското предприятие. Правилна е стратегията на Васил Терзиев да се насочат усилията в разделното сметосъбиране. Нека гледаме градивно. Трябва да се убеди обществото, че има смисъл в разделното сметосъбиране, коментира той.

Ама как не ви е неудобно да говорите така, коментира тя.

Ама, г-н Контрепа, в момента знаете ли от какво мирише? Мирише от Вашите решения, през които искате да заблудите софиянци, че решавате проблемите, но вие не ги решавате, а ги създавате, защото откакто се създаде проблема, едсинствената структура, котя осе отзова, беше завода за боклук. А знаете ли за една година какви проблеми понесе завода за боклук? - 17 проверки. Безобразие! Безобразие на неуспешни кметове и икономическото мнозинство, които тичаха като кози по сметището да търсят нещо с цел завода да бъде дискредитиран и д а мине под управлението на столичния Общински съвет, защото съветът за жалост има едно икономическо мнозинство, което си прави каквото си иска и Контрера е част от него, коментира тя.

Концесията на Топлофикация не е вариант. Държавата трябва да си поеме отговорността на принципа дълг срещу собственост и тя да си управлява дружеството и само това е варианта, в който може да се изчисти дълга, който надхвърля 2,1 млрд. лв. , коментира Контрера.

Еми не знам, вие знаете по-добре, защото вие назначихте това управление, отвърна тя.

В Топлофикация нямаше как да изчезнат дълговете, но говорим за стратегическо дружество, което ние виждаме как то се води към фалит. Не ми обяснявайте от какво имам представа! Айде сега да си го кажем! Държавата трябва да го реши проблема. Как не ви е срам такива внушения да правите?!, коментира Василева.

