"Бонус-малус" идва

Застрахователната култура на българина се променя, но за съжаление доста бавно. Това заяви пред БНР Николай Станчев - председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи.



Много малка част от имуществото в страната е застраховано, особено що се касае до домакинствата, а виждаме, че все повече зачестяват природните бедствия, отбеляза той.



"Проблемът е, че когато не са застраховани имуществата, тези щети се поемат или от домакинствата, или от държавата, което е крайно неефективно", подчерта Николай Станчев и отправи призив към хората да застраховат имуществата си.



По думите му основната причина за това хората да не застраховат е мисленето, че на тях няма да им се случи. Втората най-често срещана причина е това, че се разчита на държавата, посочи той и добави и третата причина, която е мнението, че застрахователите не плащат. Той бе категоричен обаче, че това не отговаря на реалността.



"Застрахователите отказват много малка част от щетите - около 5%. Отказът при застраховано имущество се дължи най-вече на липсата на покритие, т.е. клиентите не са си купили съответното покритие и затова в случай на щета тя не се изплаща от застрахователя", обясни той.



Според него голяма част от хората не са информирани за това, че застраховката на домашно имущество е на сравнително ниска цена - между 70 и 150 лв. на година.



"Когато човек си купува застраховка, трябва да се интересува какво точно е покритието ѝ. Много е важно първо да се идентифицират нуждите на съответния човек", напомни той.



Относно цените на "Гражданската отговорност" Николай Станчев подчерта, че валутата не е ценообразуващ фактор. По думите му въвеждането на еврото не може да е причина за промяна на цената на застраховката.

Има много фактори, които влияят върху цената на застраховката, като основните са щетимостта по застраховката и инфлацията, обясни той и отчете, че има голяма конкуренция на този пазар, а цената на тази застраховка е политика на всяко дружество.

В момента се работи върху системата "бонус-малус", обяви още Станчев.



"Към момента се разработва една наредба от Комисията за финансов надзор, която ще уреди начина, по който застрахователите ще достъпват информацията за щетите на водачите на автомобили. Дали ще стане от 1 февруари - според мен е малко вероятно, но тази година със сигурност ще бъде въведена тази система", каза Станчев.



По думите му това, което се променя с "бонус-малус" е, че застрахователите вече ще имат пълната история на клиентите си за техните щети, независимо при кого са били застраховани.



"Няма да има строги правила. Всеки застраховател ще получава информация и ще я използва по определен начин, като методологията, която ще използва, трябва да бъде официално публикувана", уточни той.

