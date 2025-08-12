Бонусите в АПИ: Има подаден сигнал в прокуратурата и образувана проверка

Пиксабей

След като стана ясно, че от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) са платили допълнителни възнаграждения в размер на над 2 милиона и 200 хиляди лева за година и три месеца, "По света и у нас" разполага с документ, според който парите не са били разпределени между всички служители, а само на 174 началници на различни звена в системата на агенцията.

От обществената медия са отправили въпроси към Управителния съвет на АПИ и министъра на регионалното развитие за критериите, по които са избрани служителите с бонуси, както и какви допълнителни пари са получили председателя и членовете на Управителния съвет. Отговори до момента не е получен.

На запитване на БНТ от Софийската градска прокуратура съобщават, че през месец юни е подаден сигнал, в който има данни за извършено престъпление във връзка с изплатените в АПИ допълнителни възнаграждения. На 1 юли е възложена проверка, която да се извърши от Комисията за противодействие на корупцията. Срокът за приключване на проверката е 2 месеца.

