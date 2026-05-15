Борба с градушките в България: Вече не са обикновени облаци, а са суперклетки

Кадър Фб

Май и юни традиционно са най-критичните месеци за земеделците в Сливенско заради риска от опустошителни градушки. През последните дни мощни купесто-дъждовни облаци преминаха над региона, поставяйки под напрежение системата за защита.

Сезонът на градушките започна активно още в средата на април, но истинското изпитание дойде след първите 10 дни на месец май. Над територията на Сливенска и част от Ямболска област, за която отговаря Регионалната дирекция за борба с градушките в Старо село, се развиха клетки, които наложиха масирано въздействие.

Регионалният директор Даниела Мушкова коментира действията за справяне със стихията:

"Тези облачни масиви бяха обработвани от нашите ракетни площадки залпово, за да можем да наситим колкото е възможно повече облака с активната съставка – това е сребърният йодид, и да можем да променим структурата и съотношението между вода и град, за да намалим размерите на града и съответно силата, с която те нанасят удари върху продукцията на земята. За Жельо войвода и за Гълъбинци – това са населени места, ние нямаме право да стреляме над самите населени места. Нашата цел е да запазим селскостопанската продукция, която е подложена в един много продължителен период на въздействията на – специално при нас е градобитен район – на въздействията на градушките".

Променящият се климат също дава своето отражение в борбата с градушките. Вече не става дума за обикновени облаци, а за суперклетки, които достигат огромна височина и носят т.нар. "сух град".

"В последните години обаче се увеличи честотата на мощната купесто-дъждовна облачност, която достига почти до горната граница на атмосферата. Такива процеси преди време са били рядкост – веднъж на няколко години, докато от 2019 година насам аз лично съм свидетел на пет такива процеса, които в пет последователни години нанесоха огромни поражения. Те не могат да бъдат спрени засега с никакви способи, които хората могат да използват".

"Трябва да имаме едно наум за нашето отношение към природата и начина, по който се отнасяме към това, което ни заобикаля", категорична бе Мушкова.

Новите реалности заради изменението на климата налагат и търсенето на нови начини за справяне с ледената стихия.

"Засега нашата дирекция от север, от изток и от юг няма съседни дирекции. Ако се постигне цялостно покритие на страната, тогава нещата ще изглеждат по различен начин. Ние няма да приемаме в защитата си готови сформирани клетки, които да дават такива щети. А пък за методите за усъвършенстването на борбата с градушките, аз съм убедена, че натам се върви – към ползването и на нови по-безопасни методи. Надявам се в бъдеще нещата да се усъвършенстват и да станем свидетели на нови методи, с които да се борим срещу такива екстремни явления".

Командният пункт на Регионалната дирекция за борба с градушките в Старо село координира работата на десетки ракетни площадки в региона. Решенията се вземат за секунди на база радарни данни.

"През месец май обикновено ние провеждаме между 7 и 9 активни въздействия. През месец юни те стигат до 15, тъй като тогава и влажността на въздуха е голяма, и вече с напредване на времето температурите стават много по-високи и се създават условия за издигане на облаците на такава височина, която предполага образуване на град. Всяко издигане на облак над нулевата граница предполага образуване на лед и това няма как да се предотврати".

Прогнозата за следващите седмици остава несигурна, а екипите в Старо село са в 24-часова готовност. За земеделците от Сливенското поле остава надеждата, че технологиите ще успеят да смекчат ударите на природата в този тежък сезон.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!