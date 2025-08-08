Боримиров: "Честита победа на всички левскари"

кадър: Спортал

Ръководството на Левски иска да надгражда и да вижда все по-силен отбор, заяви изпълнителният директор Даниел Боримиров след победата с 1:0 над Сабах в мач от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите.

"Честита победа на всички левскари. Заслужена е, но от утре превключваме към мача в неделя. И тогава трябва да спечелим. И този мач е важен за нас. Трябва да пренесем емоциите в двубоя в неделя", заяви Боримиров след мача, предаде БТА.

"Сабах е добре организиран отбор, но както видяхте, ние не свалихме темпото 90 минути, даже 100. Мислех, че в България отборът на Славия най-много бави темпото, но това от днес не го повярвах. Не бива в европейския футбол на трима да се случва да им се схващат мускулите в един момент", продължи изпълнителният директор.

"Искаме да надграждаме и да виждаме все по-силен Левски", каза още той.

