Боримиров: Имаме информация, че са се стимулирали отбори срещу Левски

Снимка: Булфото

"Искрено вярвам във феърплея. Ние като клуб винаги сме били изрядни в това отношение. Така ще бъде и занапред. Останалите клубове сами могат да си опетнят честта или да вървят в правилната насока. Разбира се, че очакваме удари под кръста в битката за титлата. Знаем, че доста клубове ще скочат. Имаме информация, че са се стимулирали отбори срещу нас. Който има излишни пари, да дава", обяви изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров пред медиите след днешната среща между клубовете, БФС и ПФЛ, предаде БГНЕС.

"Доста ползотворна среща. Хубаво е по-често да се виждаме и да решаваме неща, които касаят развитието на българския футбол. Нямаше хора или клубове, които бяха против да се играе на хубави терени, тъй като всеки един зрител и привърженик иска да присъства на мачове на любимия си клуб. Взехме решение мачовете изцяло да се играят през уикенда, тъй като догодина ще са по-малко заради намаляване на групата. Мачовете през февруари ще започнат по-късно, но ще играем до 20 декември", каза още бившият национал.

"Георги Иванов е човекът, който трябва да вземе решение дали някои мачове да се ръководят от чужди съдии. Искаме да ни свирят това, което се случва на терена, нищо повече. Ако съдиите искат да имат доверието на водещите клубове и не само на тях, да свирят това, което виждат. Никой няма да има нещо против. Последните няколко кръга имаше по-добро съдийство. Важното е всеки един отбор, който присъства на днешната среща, да изкаже мнение и да се обединим в общо, което да е от полза на българския футбол", продължи Боримиров.

„Трансферният прозорец знаете кога се отваря, не мога да ви обещая на 100 процента, работим в тази насока. Към момента нямаме оферти. Кога ще пристигнат и дали – това е отделен въпрос. Ние не може да правим промени от днес за утре. Изпълкомът взима решения. Ние ще предложим за следващия сезон да започне първенството по-късно", разясни той.

