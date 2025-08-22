Боримиров: Изиграхме много добър мач

кадър: Спортал

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров смята, че “сините” са направили добър мач срещу АЗ Алкмаар въпреки загубата с 0:2 в София. Босът на тима от “Герена” е на мнение, че българите са били равностойни на нидерландците и само две грешки при попаднията са коствали поражението.

“Изиграхме много добър мач, за съжаление допуснахме две грешки и отбор като АЗ показа своята класа. Мисля, че от мач на мача Левски става силен и стабилен. Мисля, че няма кой знае каква разлика между двата отбор. Не мисля, че по някакъв начин са ни застрашили вратата, ако не броим грешките. Не мисля, че това е бил най-слабият ни мач до момента. АЗ е един от най-силните отбори в Нидерландия. Отговорихме на темпото им. Ще си направим изводите от днешния мач. Надявам се да бъдем по-свежи след седмица и да мечтаем. Прекланям се пред публиката ни. В България няма друга такава”, каза за Спортал. Боримиров.

