Боримиров: Левски отива за победа в Румъния

Стопкадър Спортал.бг

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров се надява, че “сините” ще успеят да отстранят Университатя (Крайова) в Шампионската лига. Босът на тима е доволен, че българите имат предимство след първия мач, но то трябва да бъде запазено, пише Спортал.бг.

“Отиваме с нагласата да победим и да се класираме за следващата фаза. Съперникът е доста сериозен и мисля, че фактът, че излязоха с резервите в шампионата говори, че ще подходят много сериозно към нашия двубой. Дано ние да сме победители. Не мисля, че е коварен резултатът от първия мач. Имаме предимство и се надяваме да го запазим. Трябва да сме компактни, но треньорът знае най-добре. Ние доста години работихме, за да изградим такъв отбор и това помага в момента. Искаме да предупредим феновете и не искаме да нарушаваме тези разпоредбите на УЕФА, за да няма санкции. Ще ни липсват феновете, но се надяваме да ни стискат палци. Трансферният прозорец е отворен до септември месец. Може да има входящи и изходящи трансфери”, каза Боримиров.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!