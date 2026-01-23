Борис Бонев: Общински съветник в София е задържан за лихварство

снимка: Фейсбук, Борис Бонев

Новозаклелият се общински съветник Антон Бранков - ключов за запазването на икономическото мнозинство в СОС, е бил арестуван при специална акция на полицията във връзка с разследване за лихварство. Това съобщи във Фейсбук Борис Бонев.

"От Спаси София категорично се противопоставихме на клетвата му в предходното заседание, докато няма окончателно решение на съда по казуса с общинския съветник Иван Алексиев. Припомням, че той беше отстранен от Общинската избирателна комисия с подправен протокол и фалшиво гласуване.", пише Бонев

"Въпреки становищата на множество юристи, че докато това дело не приключи, не трябва да се заклева нов общински съветник, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров намери начин Бранков да положи клетвата си, а определени общински съветници не дойдоха или закъсняха, за да не съберем необходимия брой гласове да отложим клетвата... Е, karma is a bitch!", допълва още той.

