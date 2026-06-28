Борис Дали: Милионер съм от доста време

Стопкадър Нова Тв

За повече от 20 години Борис Дали рядко е допускал някого толкова близо. Днес в един от най-личните си разговори певецът говори за края на един брак и началото на друг живот. За децата и въпроса дали бащите получават прошка. За родния Бобов дол, който никога не напуска, парите и политиката, към която някой ден ще се върне.

В откровен разговор с Мариян Станков - Мон Дьо Борис Дали разкрива, че още от началото на кариерата си не е виждал себе си като човек, който се ограничава само с музиката. „На мен ми е скучно да бъда само едно да правя. Примерно да се занимавам само с музика. Хората ме знаят с музика, но не мога да си го представя това нещо. Аз обичам да съм хамелеон, да се занимавам с хиляда неща“, признава изпълнителят.

Той споделя, че по образование е машинен инженер, завършил Минно-геоложкия университет, а още от дете е имал страст към техниката. Като тийнейджър ремонтирал мотоциклети, моторни резачки и всякакви машини, което му носело добри доходи. „Винаги съм имал пари“, казва той, като си спомня, че първият му сериозен хонорар като вече певецът Борис Дали е бил 175 лева.

И до днес обаче държи лично да управлява финансите на фирмите си. „Аз раздавам заплатите. Аз превеждам осигуровки. Всичко. Сметките през мен. Няма друг достъп“, разкрива той. Категоричен е обаче, че „всеки човек може да стане милионер“, а на уточняващия въпрос дали самият той е такъв, отговаря лаконично: „Милионер съм и то отдавна“.

Пред Мон Дьо Борис Дали говори откровено и за най-трудния период в личния си живот – раздялата с първата му съпруга, с която били заедно още от ученическите си години. Изпълнителят е категоричен, че не гледа на нито една своя връзка като на грешка. „Няма такава жена. С никой не съм сбъркал“, казва той.

По думите му двамата просто не успели да се напаснат, а истината за раздялата им е „някъде по средата“ между неговата и нейната гледна точка. Борис Дали признава, че именно бившата му съпруга е направила първата крачка към раздялата, макар напрежението между тях вече да се усещало.

Въпреки това днес отношенията им са добри. „Сега си говорим, смеем се“, споделя той, но не крие, че най-тежко подобни раздели се отразяват на децата. „Много е жалко, когато има такива раздели“, признава певецът. Той разкрива още, че ако настоящата му връзка някога приключи, не би започнал нова. „Повече няма да има жена до мене, защото проблемът явно е в мен тогава“, казва Борис Дали, допълвайки, че децата му „със сигурност ме обвиняват и до ден днешен“ за случилото се.

Попфолк изпълнителят разкрива и, че строи параклис в родния Бобов дол, който не е напуснал и до днес. „Свети Константин и Елена" ще се казва, горе-долу е на груб строеж. Правим го със собствени ръце с наши приятели”, открехва завесата той.

А причината е нуждата да остави нещо след себе си. „Песните ще се изтрият след време от Youtube след години, но това нещо ще остане завинаги. Проектът е мое въображение. Погледнато отгоре представлява един кръст с един квадрат, след това купол, след това шестоъгълник”, допълва Борис Дали.

Редактор "Екип на Петел",

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