Борис Джонсън: Нахлуване в Украйна ще бъде нова Чечня за Русия

Кадър Скай Нюз

Нахлуване в Украйна, от гледна точка на Русия, ще бъде болезнено, жестоко и кърваво дело.

Русия рискува да създаде "нова Чечня", ако нахлуе в Украйна, заяви в днес британският министър-председател Борис Джонсън, предупреждавайки за продължителен и ожесточен конфликт там.

Джонсън заяви, че не смята, че инвазията е неизбежна, въпреки "мрачните" сведения за струпването на руски сили по границата с Украйна. Но „нахлуване в Украйна, от гледна точка на Русия, ще бъде болезнено, жестоко и кърваво дело."

"Мисля, че е много важно хората в Русия да разберат, че това може да бъде нова Чечня".

Коментарите на Джонсън повтарят тези на външния му министър Лиз Тръс в Сидни миналата седмица, където тя заяви, че президентът Владимир Путин "не е научил уроците на историята".

"Нахлуването ще доведе само до ужасно блато и човешки жертви, както знаем от съветско-афганистанската война и конфликта в Чечения", каза тя, цитирана от АФП и БГНЕС.

В събота британското външно министерство заяви, че разполага с информация, че Кремъл се опитва да постави проруски лидер в Киев, което е необичайна дипломатическа стъпка.

От там не съобщиха подробности за доказателствата, които американски служител нарече "дълбоко обезпокоителни". Русия отхвърли твърденията като "дезинформация".

Великобритания е сред малкото западни държави, които са изпратили оръжия в Украйна и настояват за строги икономически санкции в случай на руско нахлуване.

Джонсън заяви, че Великобритания следи внимателно случващото се с Украйна и подкрепя нейния териториален суверенитет, като предупреди, че руската агресия няма да бъде "безнаказана".

Официалният говорител на министър-председателя заяви отделно: "Няма абсолютно никакви планове за изпращане на британски бойни части в Украйна."

Prime Minister Boris Johnson says invading Ukraine would be a "painful, violent and bloody business" for Russia, and "could be a new Chechnya".



Read more: https://t.co/aJue8ecr3U



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/i0qGNgMpXJ