Борис Джонсън с обръщение на руски и на украински

кадър: Туитър, Борис Джонсън

Джонсън добави:

"Хората във Великобритания застават редом с нашите украински братя и сестри при това несправедливо нападение над родината Ви.

Британският премиер Борис Джонсън заговори на руски и украински езици. Във видеообръщение, публикувано в Туитър, министър-председателят на Обединеното кралство говори първо на английски език, а в края на видеото - и на руски, и на украински.

"Не вярвам, че това е война от ваше име", казва той към руснаците на родния им език.

След това украински заявява, че светът се нуждае от свободна и суверенна Украйна.

"Слава Украине" - с тези думи завършва обръщението на Джонсън, предава offnews.bg.

"Сцените, разгръщащи се по улиците и полетата на Украйна, не са нищо друго освен трагедия. Смели млади войници и невинни цивилни умират, танкове се движат по градовете, ракети падат безразборно. Измина едно поколение или повече, откакто бяхме свидетели на такова кръвопролитие в Европа. Надявахме се, че никога повече да не се налага да виждаме подобни гледки", каза още той.

Поздравяваме яростната храброст и патриотизъм на вашето правителство, военни и цивилни. Аз съм в близък контакт с президента Зеленски и като министър-председател говоря от името на Великобритания и казвам още веднъж: Слава на Украйна. Това е трагедия за Украйна, както е и трагедия за Русия. Както Украйна, така и Русия е велика държава с богата история и горди хора.

Както Украйна, така и руските поети, писатели и артисти, са оформили нашата култура и руските военни са се били смело с нас в битката срещу фашизма. Но действията на Путин водят Русия към пълна международна изолация, избягвана от останалата част от международната общност, към огромни икономически санкции и към ненужна и кървава война, в която бяха загубени безброй животи на невинни украинци, руски войници, чиито семейства няма да видят никога повече. И към руските ми приятели: Тази криза, тази трагедия трябва и може да приключи".

To the people of Ukraine: Slava Ukraini.



To the people of Russia: I do not believe this war is in your name.



This crisis, this tragedy, can and must come to an end. Because the world needs a free and sovereign Ukraine. pic.twitter.com/ijbAAb8G67