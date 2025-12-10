Борис Начев е Спортист номер 1 на ОСК "Черно море" за 2025 година

Снимки petel.bg

Волейболистът на "Черно море - БАСК" Борис Начев бе избран за спортист номер 1 на ОСК "Черно море" за 2025 година. Начев бе част от националния отбор на България, който постигна феноменален успех, завършвайки втори на Световното първенство за мъже във Филипините.

Борис взе участие в две от срещите на шампионата на планетата. Заради професионални ангажименти той не можа да присъства на церемонията в Юнашкия салон, но отправи видеопослание към гостите. Неговата награда получиха родителите му и треньора на "баските" Даниел Милушев.

Баскетболният "Черно море - Тича" бе определен за най-добър отбор в колективните спортове, а в индивидуалните номер 1 са гимнастиците от "Интеркомгруп - Черноморски юнак".

На тържеството присъстваха изпълнителният директор на ОСК "Черно море" проф. д-р Ара Капрелян, зам.-кметът Илия Коев, районните кметове Христо Христов, Николай Желязков, Николай Костадинов и Ивайло Маринов, олимпийският шампион Ивайло Маринов, шефът на ДКС Минко Христов, областният управител Андрияна Андреева, общински спортни шефове, треньори и деятели.

