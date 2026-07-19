Борис Надеждин: Оттеглям се от изборите в Русия, невъзможно е да се занимавам с опозиционна политика

Снимка уикипедия, Chath

Руският антивоенен политик Борис Надеждин обяви в неделя, че няма да се кандидатира на парламентарните избори през септември, защото е бил „заглушен“ и „изтласкан от политиката“.

„Възможността ми законно да се занимавам с опозиционна политика в Русия е изчерпана“, написа той в „Телеграм“, предаде Евроком.

Надеждин, който е един от малкото политици в страната, открито критикуващи президента Владимир Путин и войната в Украйна, заяви, че не е готов да рискува сигурността на поддръжниците си.

Решението му идва, след като през изминалата седмица беше обявен за „чуждестранен агент“, а в петък беше осъден за „показване на екстремистки символи“. Присъдата е заради публикуван през 2023 г. видеоклип, в който за кратко се вижда покойният опозиционер Алексей Навални.

Преди смъртта си в затвора през 2024 г. Навални и неговите организации бяха обявени за „екстремистки“. Оттогава руските власти редовно повдигат обвинения за насърчаване на екстремизъм срещу хора, които споделят негови изказвания или снимки.

След началото на пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г. репресиите в Русия се засилиха, а стотици критици на властта бяха арестувани. Почти всички известни опозиционери са в затвора, в изгнание или са починали. Сред последните случаи на преследване е и този срещу блогъра Иля Ремесло, който призова Путин да бъде съден

Редактор "Екип на Петел",

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