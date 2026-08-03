Борис Надеждин напусна Русия

Кадър Фб

Руският политик и противник на войната в Украйна Борис Надеждин обяви, че е напуснал Русия. Във видео, публикувано в „Телеграм“ на фона на Айфеловата кула в Париж, той съобщи, че е в безопасност, предаде Ройтерс, цитира Фб.

„Жив съм и съм свободен. За съжаление, в момента не съм в Русия“, заяви Надеждин. Той допълни, че трябва да се ориентира и да реши какво да прави, като ще обяви плановете си по-късно.

Новината идва седмици след като Москва го обяви за „чуждестранен агент“ и му забрани да участва в предстоящите парламентарни избори. 63-годишният Надеждин е бивш депутат в Държавната дума (1999–2003) и е сред малкото опозиционери, които се опитваха да критикуват властта в рамките на силно контролираната политическа система в Русия.

През юли той беше включен в списъка на „чуждестранните агенти“, което осуети опита му да участва в изборите през септември. Малко преди това той обвини властите, че се опитват да саботират кампанията му. Седмица по-късно Надеждин беше задържан и глобен за „екстремистки символи“ в социалните мрежи – обвинение, което той определи като абсурдно.

Според адвоката му случаят е свързан с публикация с линк към видео на покойния опозиционер Алексей Навални и неговата Фондация за борба с корупцията. Тогава Надеждин коментира, че властите го „заглушават, принуждават ме да изляза от политиката и правят живота ми изключително труден“.

По-рано тази година Централната избирателна комисия отказа да регистрира кандидатурата му за президентските избори, позовавайки се на грешки в подписите, внесени в негова подкрепа.

След началото на войната в Украйна през 2022 г. Русия предприе мащабни репресии срещу критиците на Кремъл. Повечето от тях са в затвора или са напуснали страната. По-рано беше осъден и заместник-председателят на партия „Яблоко“ Максим Круглов, а властите приеха и закон за конфискация на имущество на критици в чужбина.

Редактор "Екип на Петел",

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