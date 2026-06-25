Борислав Борисов за убитата Дани в Угърчин: Казах й, че лесните пари вървят с лоши хора

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Звездният репортер Борислав Борисов разказа за една от жертвите в Угърчин.

Ето какво пише той:

Много хора ми писаха за тройното убийство в Угърчин, защото една от жертвите е Даниела Левчева. Тя ни гостува в предаването преди 4 месеца и стана второто ни най-гледано предаване за всичките 6 години, от които правим лайфовете.

Даниела имаше смелостта да дойде и да разкаже за живота си - такъв, какъвто е - без лъжи и без притеснения. Даниела нямаше страх, тя не се притесняваше от никого. Имаше желание за лесни пари и единственият съвет, който ѝ дадох, беше, че лесните пари вървят с лоши хора. И да се спасява, докато е време. Но тя не ме послуша, дори не мисля, че взе думите ми насериозно.

Но това, което прочетох за тройното убийство в Угърчин, ме удари много и цял ден го мисля. Никое човешко същество не заслужава това, което им се е случило на тези млади хора. Защото Даниела може да беше противоречива личност, но преди всичко беше едно емоционално момиче само на 18 години, което се опитваше да излезе от бедността и да помогне на семейството си. Да, не по най-правилният начин, но кои сме ние да я съдим? Този, който не греши, да хвърли пръв камъка, както са казали!

Даниела имаше ТикТок и след нашето предаване стана разпознаваема и започна да развива социалните мрежи и в момента има над 30к последователи. Днес влязох да разгледам и видях на последните видеа и другото момиче, което е била само на 15 години. И тя се казва Даниела. И знаете ли какво виждам аз - две красиви момичета, които не заслужават съдбата си. Нито другото момче, което също е било убито!

Защо пиша това всичкото ли? Само заради една причина! Ако живеем в правова държава - апелирам за доживотна присъда без право на замяна за извършителя! Ама без никакво право да излезе от затвора, докато е жив! Този човек е излязал преди 10 дни от затвора, като е лежал цели 2 години… Пускат го и това е резултатът - брутален! Няма ли кой да им прави психотестове, за да преценят тези хора могат ли да живеят в обществото по нормален начин? Защото, ако му бяха направили, щеше да е още в затвора и 3-ма млади хора щяха да са живи!

Даниела беше добро момиче. Затова този пост трябва да има смисъл. А смисълът е само един - доживотен затвор без право на замяна. Всичко друго би било нелепо!

Почивай в мир, Даниела!"

Редактор "Екип на Петел",

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