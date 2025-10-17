Борислав Даскалов: До 250 лв. стигна цената на глас на изборите в Пазарджик

Булфото

До 250 лева стигна цената на глас на изборите в Пазарджик.

Това каза в ефира на БНР неколкократният републикански шампион по карате Борислав Даскалов, бивш служител в УБО (1985 г. - 1991 г.), през 90-години е работил с "Мултигруп", в края на 2024 г. е учредител на Партия на спортистите на България, с която участва на изборите за местна власт в Пазарджик на 12 октомври 2025 г., бил е и кандидат за кмет на Пазарджик през 2023 г.

"Прави се една схема - викат се т.нар. лаладжии, дават им се по 500 лева, покрай тях обаче има и други, които гледат, но не получават пари. Изведнъж тръгва мълвата, че по 500 лева на глас се плаща. Целите са две - да се покаже на хората, че се раздават по 500 лева и тези, които не са получили, естествено няма да отидат да гласуват, като така се сваля избирателната активност, а същевременно тяхното ядро, което е здраво и то е платено много преди датата на изборите, излиза под строй, защото са им дадени по 150 до 250 лева на човек", обясни той, като уточни, че има десетници и стотници, които раздават във всяка една улица.

Има коли-майки, които са извън селата и в тях са големите пари - по 500 хиляди, по 1 милиона лева, разказа още Борислав Даскалов и подчерта, че "това, което заловиха в Огняново, са пълни глупости":

"Една доста непрофесионална акция и доста неадекватно действие на полицията в Пазарджик. Казвам това като бивш полицай. Може би и нарочно неадекватно действие на полицията. Може ли осем часа да държат хора в уличка в махалата в Огняново", коментира Даскалов по повод на съмненията за нарушения на изборния процес и гражданския арест в село Огняново:

"Периодично се движат до колите майки и пак се връщат".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!