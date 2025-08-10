Борислав Михайлов: Имаше външни намеси в отношенията между играчите от САЩ 94

Кадър БНТ

Бившият президент на БФС Борислав Михайлов даде обширно интервю за предаването „Арена спорт“ по БНТ. Легендарният вратар говори на различни теми – от създаването на Фондацията на националите от САЩ 94‘, през мандатите си като президент на БФС, шансовете на националите да се класират за голям форум и развитието на футбола у нас като цяло.

„Целите на фондация „Национали 94“ ги обявихме. С Христо (Стоичков) и Краси (Балъков) да бъдем заедно като Управителния съвет. Във фондацията се работи прозрачно. Държавата не направи нищо за този отбор, такъв успех в колективен спорт е трудно постижим. Освен да помагаме на нашите колеги, помагаме на децата на починали служители на МВР. Тепърва ще продължаваме да даваме и за хуманни неща, които са извън чисто футболните теми“, коментира Михайлов по повод новоучредената фондация от героите от САЩ 94.

„Лично аз бях впечатлен, не очаквах, че стадионът ще бъде пълен. Разбрах, че предишния ден е имало мач Спартак Варна – ЦСКА и е имало наполовина толкова хора по трибуните. Бях впечатлен, че хората се отзоваха и на самата кауза, всички си купиха билети“, добави Михайлов.

Легендарният вратар сподели, че различията с другите негови съотборници от златното поколение са били породени от външни намеси.

„Ние сме играли на три големи първенства – 94‘, 96‘, 98‘. Различията? Не са били породени от наши скандали или неразбиране или нарушаване на нещо. В различни етапи сме работили на различни позиции. Това бяха неща, вкарани от външни хора, с цел да разбият отношенията ни. Имаше външни намеси“, категоричен е Михайлов.

