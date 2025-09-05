Борислав Сандов: Може да има вода навсякъде, ако нямаше корупция

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов заяви по bTV, че безводието, което се превръща в бедствие за България, се дължи на неглижиране на проблема, но и на голяма корупция. „Проблемът е като с магистралите, но по тях се движим всеки ден, а за този с водопреносната мрежа се разбира , когато ни спре водата”, обясни той.

Сандов даде пример с Шумен, където е изграден воден цикъл, но тръбите са почнали да се пукат на втората година. „Вода би имало за всички, ако имаше добра инфраструктура”, подчерта бившият министър.

Той допълни, че загубите на вода са официално 60%, но всъщност са много повече, защото само една трета от водоизточниците имат измервателни уреди.

Специално за кризата с водата в Плевен, Сандов заяви, че решението е Дунав, като уточни, че не става въпрос за черпене на вода от реката, а от подпочвените води край нея.

„Язовир „Черни Осъм” няма да се построи. Местните хора не го искат, скъп е и ще стане след 10 години”, коментира Борислав Сандов.

