Борислав Сандов за мъжете от хижата в "Петрохан": Не знаех, че те притежават оръжия, а и не съм виждал

Кадър Нова тв

Не вярвам убитите край хижата край „Петрохан“ да са извършили злодеяние. Това каза пред Нова тв Борислав Сандов, екоминистър в кабинета на Кирил Петков.

Познавам може би всички от случая „Петрохан“. Ивайло Иванов съм го виждал и в министреството. За последно, преди месец и половина, се видяхме на протестите.

Запознава се с тях 2022 г. Тогава Ивайло Иванов отива при Сандов, докато е министър.

Иванов е управител и съсобственик на „Българска асоциация по екстремни спортове“ ООД и участва в управлението на Националната асоциация за контрол на защитените територии, която е имала споразумение с Министерството на културата по време на мандата на Борислав Сандов.

„От самото начало знаех, че тяхната организация е неправителствена. Не съм съгласен, че не съм спасил процедурата по време на подписването между нас споразумение. Просто си стискахме ръцете. Не предлагаше никакъв финансов елемент от страна на държавата. Казано с други думи – държавата няма да ги финансира по никакъв начин“, каза бившият министър.

Такова внимание към името му никога не е имало, както сега, а 7 месеца бях вицепремиер.

Не съм им давал хижата. Това е частен обект, който е купен.

След мен, това, което аз направих като министър, всичко бе опитано да бъде премахнато. Причината – започнах реформи.

„Не знаех, че те притежават оръжия, а и не съм виждал. Няма да се изненадам, ако са имали обаче, защото техните колеги в чужбина притежават.

