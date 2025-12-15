Борислав Жеков стана Спортист №1 на Варна за ноември

Снимка ФБ

Борислав Жеков, състезател по спортна гимнастика на ГСК „Интеркомгруп Черноморски юнак“, стана спортист на Варна за месец ноември-2025.

Борислав спечели бронзов медал на висилка и бронзов медал в многобоя на Балканско първенство в Задар при юношите. Той стана и спортист №1 на спортното училище „Георги Бенковски“.

Тимът по бадминтон „Ракетлон“ е отбор на Варна за месеца, след като завоюваха отборната титла на България до 19 г при юношите.

В онлайн анкетата с най-много гласове е Никола Христов, състезател по кик бокс на СК „Боил“. Той има златен медал от ДП на кик лайт при 13/15 годишните.

Победителите бяха наградени от Кристиан Димитров, директор на Дирекция "Спорт" в Община Варна, пише на страницата на Народен спорт във Фейсбук.

