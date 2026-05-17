Борисов: Мерките на Радев няма да сработят, кога българинът е ял шопска салата зимата?

Отчитам тяхната победа. Но да ги питам, след като това са най-честните избори. След като сме втори, как може четвъртия, петия, шестия да искат да унищожат втория и третия. Къде е логиката? Победихме ли ви честно? Победихме. Ми тогава отчетете стотиците хиляди гласували за нас.

Това заяви лидерът на ГЕБ Бойко Борисов на среща с актива във Велинград, цитира Блиц.

"Слушах Асен Василев, той отчете, че благодарение на него и ПП са се случили толкова много хубави неща. Викам си, чакай не бяхме ли заедно, това не са ли наши общи неща. Кажи че заедно сме го направили. Значи, ако сме заедно, хубавите неща са за тях, а лошите за ГЕРБ", каза още Борисов.

Борисов поздрави Дара с успеха на Евровизия

Поздравления за ДАРА! Ако не бях построил залите, къде щяхте да опъвате червен килим? - попита лидерът на ГЕРБ.

Мерките на Радев няма да дадат резултат

"Тези мерки, сега ви казвам, че нито една няма да им сработи. Не обичам да критикувам без основание, но няма да сработят, защото в една пазарна икономика няма да стане. Нито с таван на цени, нито това с надценките, пазарът ще регулира цените. Защото по възрастните знаят - кога българинът януари месец е ял ягоди, къпини? Имаше само банани в корекома.

Естествено, че цената им е скъпа (на зеленчуците). Всичко това е оранжерии, технологии, скъпа газ. Кой е ял януари месец шопска салата? Да тръгнем да дотираме тези скъпи продукти в този сезон от данъците ще е груба грешка и пак няма да сработи. Цените ще се регулират, като започнат да излизат зеленчуците от градините", обясни Борисов.

"Те понеже много, от декември ги слушаме да говорят за цени. Нали щяха да ги намаляват, да връщат лева, всичко щеше да се успокои. И народът повярва.

Сега вече глаголът се смени - ще ги овладяваме, няма да ги намаляваме. Да видим какво ще овладеят. Истинската причина са горивата. Нафта, бензин, газ. Там ако не се отрегулира, оттам идва всичко останало. Може да дотираш - ок, но парите няма да стигнат.

Защото си обещал на армията, на младите лекари, на сестрите, на всички останали.

Като гледам в последните дни това се случва само със заеми, при лихва 4-5%. Това означава, че точно младите хората, които гласуваха за тези, ще платят огромните лихви в милиарди евро. Това трябва да обясним, да го разкажем.

Младите хора трябва да разберат защо ние сме давали постна пица. Защо 12 години държахме нула дефицит. Не, че не е могло и тогава да взимаме заеми и да раздаваме", каза а още лидерът на ГЕРБ.

