Борисов: Аз отговарям за Десислава Атанасова за времето, когато е била в ГЕРБ

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Аз отговарям за Десислава Атанасова за времето, когато е била в ГЕРБ. От избирането ѝ за конституционен съдия аз нито съм я виждал, нито съм я чувал. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, предаде Новини.бг.

По думите му от заклеването ѝ тя няма нищо общо с партията, оттам нататък всичко друго е нейна отговорност.

Припомняме, че министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изнесе данни от продължаващата проверка на МВР за това кой е финансирал самолетните пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски, колко често е пътувал, с кои спътници и до кои дестинации, цитира Новини.бг.

Министърът изнесе информация, че е пътувал и с конституционния съдия Десислава Атанасова. Самата Атанасова отрече тази информация, предоставяйки фотокопие на печатите в своя паспорт от април 2024 г.

Днес Демерджиев предупреди Атанасова с изявление пред медиите конституционният съдия „да не рови твърде много по въпроса“, защото „колкото повече се проверява, толкова по-интересни факти изникват“.

„PNR е ядреното оръжие на службите. Ние никога не сме ползвали масивите или всичко това, за което се говори, нито да трием, нито да манипулираме“, коментира още Борисов.

„Румен Радев ползва всички ползи, които ГЕРБ донесе, особено еврозоната. При нас имаше рекордни инвестиции обаче, сега има масови съкращения. Трябва като държава да спрем отлива“, категоричен е той.

„Виждам, че Копринков работи активно, обучава министри. Неговата работа е по-трудна, те са се взели за началници“, каза още лидерът на ГЕРБ.

Бившият вътрешен министър Даниел Митов заяви: „Тази система се използва, когато има данни за тежки нарушения. Ако някой е извличал данни по политически причини или измислени съображения, не просто има злоупотреба с власт, а държавата ни може да бъде изключена от тази система.”

Редактор "Екип на Петел",

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