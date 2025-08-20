реклама

Борисов: Аз поскъпване не усещам

20.08.2025 / 11:39 3

кадър Нова тв

Българите като ходят в Гърция, нали и там е в евро, кое му е страшното, това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод влизането ни в еврозоната, въвеждането на еврото и как вижда цените напоследък у нас. Той и пловдивският митрополит Николай разгледаха новостроящата се църква в квартал "Тракия“ в Пловдив. 

Борисов беше категоричен, че не усеща поскъпване на живота в България. 

"Това го дава статистиката. Ползите догодина ще се усетят. Не само по лихвите на кредитите, които вече се усещат, но и това, което се случва в държавата", посочи той. 

 

