Борисов: Аз поскъпване не усещам

кадър Нова тв

Българите като ходят в Гърция, нали и там е в евро, кое му е страшното, това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод влизането ни в еврозоната, въвеждането на еврото и как вижда цените напоследък у нас. Той и пловдивският митрополит Николай разгледаха новостроящата се църква в квартал "Тракия“ в Пловдив.

Борисов беше категоричен, че не усеща поскъпване на живота в България.

"Това го дава статистиката. Ползите догодина ще се усетят. Не само по лихвите на кредитите, които вече се усещат, но и това, което се случва в държавата", посочи той.

