Борисов: България втора в света признава Китайската народна република през 1949 година

Кадър ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че отношенията между България и Китай имат дълбоки исторически корени и се градят върху взаимно уважение, доверие и дългогодишно приятелство, предаде България он ер

"България е втората държава в света, която признава Китайската народна република през 1949 г. Миналата година отбелязахме 75 години от установяването на дипломатически отношения, значима годишнина, която подчертава устойчивостта на нашето партньорство. Днес все повече млади хора от Китай избират България, за да получат своето образование и да развиват бизнес, както и български студенти и специалисти намират възможности в Китай", написа той в социалните мрежи.

По думите си този двустранен обмен е основа за още по-силни връзки в бъдеще.

"Убедени сме, че ще продължим засиленото взаимодействие с Общокитайското събрание на народните представители, което има значима роля като върховен законодателен орган и ключово място в политическата система на Китай. Особено ценим активният парламентарен обмен през последните години, включително посещенията на няколко китайски делегации у нас", подчерта Борисов.

Според него страната е водещ фактор в международната политика, втората по големина икономика в света след САЩ и постоянен член на Съвета за сигурност на ООН.

