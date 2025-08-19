реклама

Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна

19.08.2025 / 14:35 3

снимка Булфото

"Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна, който може да бъде постигнат само чрез тясно партньорство между Европейския съюз, Съединените щати и самата Украйна. Мир, който да гарантира сигурността на украинските граждани, стабилността в региона и да отстоява ценностите на свободата и демокрацията. Само със солидарност, последователност и обединени усилия можем да помогнем на Украйна". Това написа във Facebook лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той участва в онлайн среща на лидерите на ЕНП, инициирана от председателя Манфред Вебер.

"В срещата участва Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, която ни запозна подробно с разговорите от вчерашната среща на президента Зеленски и европейските лидери с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон. С колегите обсъдихме следващите стъпки за създаването на условия за траен и справедлив мир", пише Борисов, предаде Нова тв. 

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kjk (преди 15 минути)
Рейтинг: 137938 | Одобрение: 15593
Винету предлага да изпушат лулата на мира и да заровят томаховките, искандерите и дроновете!!!;)Ухилен:devil:
2
0
kris (преди 34 минути)
Рейтинг: 495717 | Одобрение: 90672
Този мъШ пак се сложи при мъжете....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
0
Серж (преди 40 минути)
Рейтинг: 221452 | Одобрение: 44172
Най - големият миротворец се изказа умно....:errm:

