Борисов: Държавата поема "Лукойл", отдавна знаех, че "Гънвор" няма да я купи

Булфото

Отдавна предвидихме, че "Гънвор" няма да купи активите на "Лукойл", държавата смята да поеме ръководството над компанията чрез назначаване на особен управител.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента преди минути.

С разширените правомощия особеният управител ще има право и на продажба. Процедурата трябва да бъде приключена до 21 ноември.

"Всяко нещо се съгласува, за да може към 21 ноември да имаме категоричната възможност да уведомим нашите партньори, че няма да отиде и 1 стотинка в посока руските компании, които да финансират войната в Украйна", настоя лидерът на ГЕРБ.

По думите на Борисов, със закона, който днес се разглежда в Народното събрание, се копира и надгражда германския модел.

"Имам много повече информация от останалите", отбеляза бившият премиер.

Преди часове стана ясно, че "Гънвор" се оттегля предложението си за закупуване на чуждестранните активи на руската енергийна компания "Лукойл".

Причината е, че американското Министерство на финансите нарече компанията марионетка на Русия и се противопостави на сделката за компанията.

