Борисов: Даваме 1 милиард повече на пенсионерите

Борисов припомни, че вчера на Съвета за съвместно управление са направени корекции по параметрите на проектобюджета.

Според него, по всички параметри – заплати и пенсии, правителството продължава инерцията от времето на "сглобката".

"Няма партия, която да излезе и да каже: Асен Василев вдигаше много пенсиите, а ние сега ще ги намалим", коментира лидерът на ГЕРБ, предаде Блиц.

"Затова сега с милиард отгоре даваме на пенсионерите, за да изглеждаме и ние така хубави и така готини, както правеше Асен Василев", добави Борисов с ирония.

Държавният дълг продължава да расте

Попитан за вдигането на осигурителната вноска, Борисов каза, че днес ще бъде взето окончателно решение какво ще се направи. Относно съкращенията в администрацията той отбеляза, че непрекъснато има такива.

Борисов посочи, че за държавния дълг се дават "толкова, колкото харчат българските пенсионери и работещи хора". Той критикува предишното правителство за трупаните заеми и дългове, като припомни за своите предупреждения по времето на Асен Василев.

"Ще продължим, разбира се", отговори Борисов на въпрос дали ще се теглят нови дългове.

Той заяви, че иначе опозицията ще каже: "ПП-ДБ, тези сладкиши, тези сладури, раздаваха пари на пенсионерите, на армията, на хората, а дойде ГЕРБ и предложи постна пица, не гласувайте за ГЕРБ. Тези номера няма да ви минат", предупреди лидерът на ГЕРБ.э

