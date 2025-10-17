Борисов: Единственият, който излезе и каза ясно, че подкрепя това правителство, е Пеевски, другите се скриха

Снимка: Булфото

Партията не иска избори, каза председателят на ГЕРБ Бойко Борисов в централата на партията след заседание на Изпълнителната комисия на партията с министри, депутати и кметове, излъчвана във фейсбук.

В рамките на нашия мандат постъпихме отговорно и направихме правителство. Това е петото, което сглобяваме, заяви още Борисов.

Единственият, който излезе и каза ясно, че подкрепя това правителство, е господин Пеевски, другите се скриха. Искате да кажа, че каня Новото начало и да спекулирате с мен. Иначе другият вариант е избори, каза той.

Парламентът не заседава за трети пореден ден заради липса на кворум. Тази сутрин депутатите отново не събраха кворум за начало на тяхната работа. В пленарната зала се регистрираха 53 народни представители при необходими 121, припомня БТА. При първия и единствен опит да се съберат кворум се регистрираха 29 депутати от „Продължаваме промяната-Демократична България“, двама от „БСП-Обединена левица“, 11 от „Алианс за права и свободи“ и 11 от „Морал, единство, чест“. Заседанията в предишните два дни също се провалиха поради липса на кворум.

На 14 октомври лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че повече кворум в парламента няма да правят. Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление, каза още Борисов на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС и с премиера Росен Желязков. Изказването на Борисов дойде след изборите за общински съветници в Пазарджик, на които ГЕРБ са шеста политическа сила.

