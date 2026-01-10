Борисов: ГЕРБ ще бъде първа политическа сила на следващите избори

Кадър Фб

Бойко Борисов е уверен, че ще спечели на следващите избори.

Ето какво пише той:

Днес човек може да тръгне от Монтана и да стигне до Лисабон без да спира по граници, без проверки, без чакане. С една лична карта. С една валута - еврото. Преди години звучеше като далечна мечта, днес е нормалност за младите, за бизнеса, за хората, които пътуват и работят.

Това не е даденост. Това е резултат от избори, които България направи и от път, по който вървяхме с много усилия. Когато създавахме ГЕРБ, точно това искахме - България да е част от силна Европа, а не в периферията. Всичко, което постигнахме през 2025 г., е резултат от дългогодишната работа на нашите структури и от доверието, което хората ни гласуваха през годините.

Нищо не е станало лесно. Имало е кризи, натиск, атаки. Но когато имаш ясна посока и силна организация, издържаш. Убеден съм, че ГЕРБ ще бъде първа политическа сила на следващите избори!

