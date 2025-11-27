Борисов: Изтегляме бюджета

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Колко пъти пред вас казах, че този бюджет не ми харесва. Затова след малко премиерът и домсъвета ще ви съобщят какво съм решил. Сутринта събрах подкрепящите партии, премиера и финансовия министър и им казах този бюджет да се изтегли или да намерят законов изход, защото е приет на първо четене. Докато не се възстанови диалога с тристранката, докато всички не седнат и не се разберат как ще се управлява в следващите години, дотогава ще се работи със стария бюджет.

Това коментира от кулоарите в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Дори един човек да протестира, аз се опитвам да чуя какво казва. И в някои от исканията има логика и разум. Аз винаги съм работил с тристранката. Няма значение дали имаме нов бюджет за еврозоната, това не е никакъв проблем, коментира той.

