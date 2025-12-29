реклама

Борисов: Млади пребоядисани комунистчета, играете си с нещо страшно опасно за държавата

29.12.2025 / 10:46 5

Кадър Фб

Играете опасна игра, не я разбирате. Не го правете!

Това предупреди във Фейсбук Бойко Борисов.

"Искам да ви кажа на тези пребоядисани млади комунистчета, чиито бащи и дядовци направиха възродителния процес, а ние тогава като млади офицери ни изпратиха там Дулово, Каолиново, Разград да пазим реколтата Играете си с нещо, което не разбирате, което е страшно опасно за държавата. 

Не го правете. Това е лошо за България"

Ето какво още каза той: 

1
0
Серж (преди 14 минути)
Рейтинг: 230708 | Одобрение: 46273
И това го казва човек, който се хвали, че още си пази членската книжка от БКП...Болест Повръща ми се от този нагъл боклук!Болест
4
0
kris (преди 42 минути)
Рейтинг: 553337 | Одобрение: 104442
А Бойчо въобще не е пребоядисан....Само е натопен в кафявото блато и шава из тръстиките без шнорхел....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
5
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 166828 | Одобрение: 18278
По време на възродителния процес комунистът Бойко, като командир на батальон от Вътрешни войски (днешна жандармерия), умиротворяваше в района на Разград!!!;)НамусенАнгелчеБаща му подполковник, член на БКП, Борисов комсомолски секретар член на БКП !!!;):errm:Ангелче
4
0
село варна (преди 1 час)
Рейтинг: 31381 | Одобрение: 641
Каза дъртия комуняга. Има още много да учат младоците на терикатлъци.
4
0
Off Road (преди 1 час)
Рейтинг: 50023 | Одобрение: 11633
Какво младо офицерче е бил толупа? Пожарникарско или ченгеджийско?

