Борисов: Млади пребоядисани комунистчета, играете си с нещо страшно опасно за държавата
Играете опасна игра, не я разбирате. Не го правете!
Това предупреди във Фейсбук Бойко Борисов.
"Искам да ви кажа на тези пребоядисани млади комунистчета, чиито бащи и дядовци направиха възродителния процес, а ние тогава като млади офицери ни изпратиха там Дулово, Каолиново, Разград да пазим реколтата Играете си с нещо, което не разбирате, което е страшно опасно за държавата.
Не го правете. Това е лошо за България"
Ето какво още каза той:
